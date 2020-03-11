"متلمسش الأجسام المعدنية".. نصائح لتجنب أخطار موجة الطقس المتقلب

يعاني مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وحساسية العين، من الطقس السيئ، خصوصا إذا كان محمل بالرمال والأتربة.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرور البلاد بموجة من الطقس السيئ، تضرب البلاد خلال يومي الخميس والجمعة، تصاحبها سقوط أمطار غزيرة، تصل لحد السيول، في كل الأنحاء.

تستعرض "الوطن"، عدد من نصائح للمواطنين، لمواجهة الطقس السيئ، وفق خبير الأرصاد والتحاليل الجوية وحيد سعودي، الذي أكد على أن قاطني الأدوار العالية، أكثر أمانا من أصحاب الأدوار السفلى كالتالي:

-ضرورة تجنب لمس الأجسام المعدنية، نظرا لوجود موجات كهربائية ناتجه عن الرعد والبرق.

-الحرص على تناول المشروبات الساخنة طوال مدة الموجة المتغيرة.

-عدم الخروج من المنزل والالتزام بالتواجد به.

-إلغاء جميع الأنشطة البحرية وعدم مزاولتها.

-تجنب السفر خلال هذه الفترة وتأجيله حتى انتهاء الموجه.

-ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم التخفيف منها خلال تلك الفترة.

-ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وحساسية الرمد وكبار السن، عن الرمال والأتربة المثارة وارتداء الكمامات حال الضرورة للنزول من المنزل.

-عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو تحت لوحات الإعلانات، نتيجة سرعة الرياح، وأن يكون هناك حرص شديد في التحركات.

-التحركات في الشوارع وعلى المحاور الرئيسية تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى فقط.

-ضرورة تجنب مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية للتعرض للرمال والأتربة، وحال الاضطرار للخروج يفضل ارتداء الكمامات.