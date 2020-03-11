منخفض السودان الموسمي.. الأرصاد تكشف "إيه اللي هيحصل بكرا في الطقس؟"

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض السودان الموسمي، يمتد تأثيره لمصر، ويجلب رياح جنوبية شرقية، محملة بكمية كبيرة من الرطوبة داخل البحر الأحمر لمصر.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن هناك امتداد لهذا المنخفض، ليكون مركز له على السواحل الشمالية، محمل بكمية من الرطوبة قادمة من البحر المتوسط، ومع وجود المنخفض الجوي المتعمق على سطح الأرض، الذي يتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا.

وتابع: "يتسبب ذلك في تكوين سحب ركامية كبيرة وضخمة، تتسبب في تساقط أمطار غزيرة جدا غدًا الخميس، وحتى السبت المقبل"، موضحًا أن هناك رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدًا، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس.