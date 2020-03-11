وزير التعليم: أي إلغاء للمناهج أمر مرفوض.. والامتحانات في موعدها

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مطالبات الكثير على السوشيال ميديا، بتعطيل الدراسة، مؤكدا أن أي تعطيل للدراسة، يقابله زيادة في نهاية العام الدراسي، "صعب نحدد نظام التعليم من السوشيال ميديا، دي مش بتاعة متلقي الخدمة اللي جاي يتعلم".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن أي إلغاء للمناهج مرفوض قولا واحدًا، وإذا اضطرنا لتعطيل الدراسة، سيجري تعويض الزمن الذي جرى اقتصاصه بالكامل في نهاية العام، موضحًا أنه سيجري إجراء الامتحانات في موعدها.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه جرى تعليق بعض الأنشطة بالمدارس، مثل التربية الرياضية والموسيقى، لتقليل اكتظاظ الطلاب مع التعقيم والنظافة، وتوزيع التعليمات الصحية على الطلاب والمديرين، والوضع مستقر تمامًا، بشهادة منظمة الصحة العالمية.