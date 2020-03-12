محافظ كفر الشيخ لمجلس أمناء التعليم: نسعى للقضاء على الدروس الخصوصية

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، لمناقشة طرق مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، ونتائج امتحانات الشهادات العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020م، والتعرف على استعدادات مديرية التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020، واستعراض أساليب مواجهة مشكلة العنف في المجتمع المدرسي، فضلاً عن مناقشة التقارير المقدمة من أعضاء المجلس.

وأكد المحافظ، على فتح باب الحوار والاستماع إلى كافة الآراء من أجل الحفاظ على المكانة المتميزة لمنظومة التعليم بالمحافظة والارتقاء بها، مشددًا على محاربة الدروس الخصوصية، مشيراً إلى دور الأسر وأولياء الأمور لمعاونة المحافظة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وآثارها السلبية، وجعل المدرسة أكثر جذباً للطلاب، وحمايتهم من بعض الانحرافات التي تتم في بعض الأماكن التي تُقدم فيها الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة، مشيرًا أن الفئات المستهدفة من المشروع طلاب المدارس بكافة المراحل الدراسية "الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، بنوعيها العام والفني"، فضلاً عن تفعيل نسبة الحضور للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإنذارات.

وأكد المحافظ، تفعيل ممارسة الأنشطة التعليمية والرياضية، لتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال المشاركة في الأنشطة التعليمية المختلفة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء والآباء، وأحمد جعفر، نائب رئيس المجلس، وطارق خطاب، المراقب المالي، ومحمد الدفراوي، أمين المجلس، وعدد من القيادات التنفيذية.