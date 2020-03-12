محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية والاستفادة من الموارد

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020، للاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة، والصرف من بنود الخطة الاستثمارية، وفقًا للاحتياجات، مؤكداً على تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

جاء الاجتماع، بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد المنياوى، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المصالح الحكومية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2019-2020، فضلاً عن وضع الخطة الاستثمارية المقبلة 2020-2021، والخطة الاستثمارية المستقبلية الخمسية، والخطة الاستثمارية للمشروعات بالقرى الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة.

كما كلف المحافظ، كلًا من "رؤساء الوحدات المحلية لكل مركز ومدينة، ومديري مديريات الخدمات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، وهيئة الأبنية التعليمية (منطقة كفرالشيخ)، وقطاع الغاز"، بوضع بنرات ولوحات استرشادية على المشروعات التي يتم تنفيذها، لتوضيح بتكلفة المشروع والمدة الزمنية المُقررة للانتهاء من الأعمال والشركة المنفذة للمشروع وكافة التفاصيل، لإعلام المواطنين بالمشاريع المنفذة من الدولة لتحسين جودة الحياة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه قال اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، إن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2019/2020، ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال ومراجعة معدلات الرصف، مشدداً على الرقابة الشديدة على أعمال الرصف لحماية المال العام وتقديم خدمات حقيقية للمواطن بجودة عالية، على أن يتم سحب العينات وتحليلها بطريقة قانونية، مؤكدًا أنه تم عمل لجان مستقلة لاستلام الطرق من مديرية الطرق وهيئة الطرق وجامعة كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن، بتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع بقرى ومراكز المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة النقل والمواصلات سواء عن طريق الرصف أو التمهيد أو وضع تربة زلطية ورملية طبقاً للإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى استكمال تنفيذ الخطة المقررة لأعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً على استمرار أعمال الرصف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.