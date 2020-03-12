سامح العجمي.. الشاعر الذي أنتج للسينما

يُعد الشاعر الغنائي الراحل سامح العجمي واحدا من كبار شعراء الأغاني في جيل التسعينيات، فتعاون خلال مسيرته الفنية مع كبار المطربين مثل محمد منير، إيهاب توفيق، صابر الرباعي ومصطفى قمر وسميرة سعيد وآخرين، وحققت أغنياته نجاحا كبيرا بين الجمهور فدوما ما تميزت أغنياته بحالة من البهجة ومشاعر الحب، ولكن كان هناك جانب فني آخر في حياة الشاعر سامح العجمي، حيث أنتج بعض الأفلام السينمائية في السنوات الماضية.

رامي الاعتصامي – 2008

عام 2008 أنتج الشاعر سامح العجمي فيلم "رامي الاعتصامي" من بطولة الفنان أحمد عيد وإخراج سامي رافع ومن تأليف لؤي السيد، وشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان الراحل أحمد راتب، سامي مغاوري، ريكو وسعيد طرابيك، وكانت من أول الأفلام السينمائية التي شارك بها محمد رمضان بدور صغير خلال أحداث الفيلم.

حظ سعيد – 2012

في عام 2012 كان التعاون الثاني بين الفنان أحمد عيد والشاعر سامح العجمي الذي أنتج فيلم "حظ سعيد" من تأليف أشرف توفيق وإخراج طارق عبدالمعطي وشارك في بطولته "مي كساب، بدرية طلبة، ضياء المرغني وسيد صادق".

بتوقيت القاهرة – 2015

عام 2015 أنتج الشاعر سامح العجمي فيلم "بتوقيت القاهرة" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف، ميرفت أمين، سمير صبري، شريف رمزي، أيتن عامر وكريم قاسم، وكندة علوش، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويُعتبر الفيلم آخر أدوار الفنان الراحل نور الشريف في السينما، كما حاز الفيلم على عدد من الجوائز وتم عرضه في عدد من المهرجانات، وكان أول تعاون بين ميرفت أمين ونور الشريف منذ 14 عاما بعد تقديمهم فيلم (أولى ثانوي) عام 2001.

خانة اليك – 2016

يعتبر فيلم "خانة اليك" آخر الأفلام السينمائية التي أنتجها سامح العجمي للسينما، وهو التعاون الثاني بينه وبين المخرج أمير رمسيس، والفيلم من تأليف لؤي السيد وبطولة "محمد فراج، محمد شاهين، نبيل عيسى، أمير رامز وأمينة خليل.

يذكر أن الشاعر سامح العجمي توفي منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة، أعلن خبر الوفاة، الفنان حميد الشاعري، حيث كتب عبر صفحته الرسمية قائلا: "صديق العمر الشاعر سامح العجمي في ذمة الله".

وأضاف "الشاعري"، الجنازة الليلة بعد صلاة العشاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إنا لله وإنا اليه راجعون، وداعا سامح العجمي".