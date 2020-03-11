أمير رمسيس: سامح العجمي كان صديقا عزيزا ويرى السينما بقلب الشاعر

رحل عن عالمنا مساء اليوم، الشاعر الغنائي والمنتج سامح العجمي، الذي يعد واحدا من أهم شعراء الأغنية في مصر، وقدم خلال مسيرته الفنية، عدد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا، ارتبط بها الجمهور دوما، وكان أنتج للسينما عدد من الأفلام مع كبار الفنانين والمخرجين، من ضمنها التعاون مع المخرج أمير رمسيس، في ثلاثة أفلام سينمائية.

وقال أمير رمسيس لـ"الوطن"، إن أول تعاون سينمائي جمعه بالشاعر سامح العجمي، كان فيلم "كشف حساب" عام 2006، ثم قدما بعد ذلك فيلمي "بتوقيت القاهرة، خانة اليك".

وأكد "رمسيس"، أن سامح العجمي كان صديقه قبل أن يكون منتج لأفلامه، مضيفا أن سامح كان من الشخصيات المقربة إليه، حيث لم يكتب أي فيلم أو يخرجه، ولابد أن يقرأه سامح العجمي، سواء كان من إنتاجه أو لا.

وأوضح المخرج أمير رمسيس، أن سامح العجمي كان منتج فنان بشكل حقيقي، يتعامل مع السينما بروح شاعر، ويحب ما يقدمه وكانا دوما يتناقشان في الأفلام التي قدماها، سواء من إخراجه أو مخرج آخر، فكانت تجمعهما علاقة صداقة قوية، وبالرغم من أن تجاربه الإنتاجية لم تكن كثيرة، إلا أنه قدم أفلام مميزة ومهمة في السينما المصرية.

وعلى مستوى الشعر الغنائي أكد "رمسيس"، أن أغنياته ستظل حاضرة في عقول وتاريخ الأغنية المصرية.