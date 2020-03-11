أوبر: واقعة الصيني ضحية التنمر ليست على منصتنا.. ونرفض هذا السلوك

أصدرت شركة "أوبر"، بيانًا بشأن واقعة التنمر والتمييز ضد راكب أجنبي، نُشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة، في البيان، الذي أصدرته اليوم، إنه بعد التحقيق الشامل والتواصل مع السلطات الرسمية، تم التأكد من أن واقعة التمييز ضد الراكب الأجنبي، لا علاقة لها بمنصة أوبر، قبل أن توضح أن السلوك الموضح في مقطع الفيديو، غير مقبول على الإطلاق.

وتابع البيان: "نحن لدينا سياسات واضحة ضد التمييز، ومنصوصٌ عليها في إرشادات المجتمع، التي يجب على السائقين معرفتها والإقرار بها، إذا شعر أي شخص بأنه قد تعرض للتمييز، يجب عليه أن يتواصل مع أوبر، فلدينا فريق متخصص ينظر في هذه القضايا بتمعُن ويتخذ الإجراءات المناسبة.

و تعرض شاب صينى للتنمر، على الطريق الدائرى، بسبب التخوف من فيروس كورونا المستجد، وشهدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر تعرض رجل صينى لمضايقات على الطريق الدائرى فى مصر، بعدما اتجه أحد قائدي السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى، بإنزاله من السيارة، خوفا من فيروس كورونا المستجد، فى واقعة أدت لموجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ومطالبة بمحاسبة المخطئ.