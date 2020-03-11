أول تعليق من ابنة سائق واقعة التنمر على المهندس الصيني: "مش تبع أوبر"

في أول تعليق لها على الواقعة، نفت سمر عبدالناصر عبدالرحيم، ابنة السائق الذي ظهر في واقعة فيديو التنمر بالراكب الصيني، عمل والدها في شركة أوبر، موضحة أنّه يعمل سائق أجرة بأحد الفنادق الشهيرة، ويعمل في مجال السياحة منذ 30 عاما.

روت ابنة السائق، تفاصيل الواقعة كما أخبرها والدها قبل القبض عليه منذ قليل، أنّ الشاب الصيني استقل السيارة ولم يبد عليه أي أعراض تعب في البداية، ثم ظهرت عليه أعراض عطس وكحة أثناء تواجدهم على الطريق الدائري، حتى نزع الكمامة من على وجهه، لافتة إلى أنّه من الطبيعي أن يشعر والدها بالقلق تزامنا مع أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليا.

وأضافت ابنة السائق المتهم في واقعة فيديو التنمر على الشاب الصيني، لـ"الوطن": "تصادف وجود زحام شديد على الطريق الدائري، فحاول والدها الاقتراب من الكمين الموجود بعد حالة الهرج التي سادت بين العربيات المارة بجوار السيارة لتأمينه بعد التنمر عليه، لكن المواطن الصيني شعر بالقلق اعتقادا منه أنّه سيذهب للإبلاغ عنه، فخرج من السيارة كما ظهر في مقطع الفيديو، محاولا استقلال وسيلة مواصلات أخرى.

ابنة السائق: والدي بقاله 30 سنة في السياحة والأجانب بيطلبوه بالاسم

وتابعت سمر، أنّ سيارة والدها تعرضت للاصطدام نتيجة حالة الهرج التي سادت في الطريق، واضطر للتوقف عن القيادة بعد شعوره بالإعياء نتيجة الإيحاء النفسي والخوف الذي أصابه.

"والدي بقاله أكتر من 30 سنة في السياحة ومعروف بأمانته وأخلاقه".. استكملت سمر حديثها عن كواليس الواقعة، لافتة إلى أنّ أغلب السائحين الذين يتعاملون معه يطلبونه بالاسم بعدها لأخلاقه في التعامل معهم.

وسادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لمواطن آسيوي تعرض للتنمر من أحد سائقي أوبر وعدد من راكبي السيارات المجاورة له، لتصويره والتنمر عليه على خلفية أزمة فيروس كورونا، مرددين "كورونا كورونا" كما ظهر في الفيديو.

وأوضح مقطع الفيديو المتداول، أنّ السائق توقف على الطريق الدائري وترجّل الشاب الآسيوي من السيارة وبدأ الثاني محاولات لاستقلال أي سيارة بديلة الأمر الذي أثار غضب الكثيرين وطالبوا بمعاقبة السائق والمتنمرين عليه.

وتبين أنّ ضحية التنمر مهندس صيني يدعى "سي يونج هاي"، ويبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، ووصل لمصر قبل فترة قليلة.