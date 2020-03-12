سقوط عصابة للإتجار بالمخدرات بحوزتها 240 طربة حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائق – سبق اتهامه فى قضية مخدرات، عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين في ذلك سيارة ميكروباص قاموا بتجهيزها بمخزن سرى معد خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة لتبديد جهود المكافحة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من ضبط (السائق) حال استقلاله السيارة المشار إليها في كمين أعد خصيصاً لضبطه، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما مخبأة داخل مخزن سرى خلف المقعد الأمامى - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بمشاركة المتهمين الهاربين، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,680,000 جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.