إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بالنجف بفيروس كورونا

أعلنت مديرية صحة محافظة النجف في العراق، اليوم، إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت في بيان، إنه "بالوقت الذي نتمنى للمصابة ولجميع المرضى الشفاء العاجل، نود أن نوضح أننا في دائرة صحة النجف اتخذنا الإجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ومن ذلك أخذ وإرسال العينات وفحصها مختبريا".

وأوضحت المديرية العراقية، أنه "بعد التأكد من الإصابة جرى التواصل مع القنصل، وأبدى تعاونا وتفهما كاملا لإجراءاتنا الصحية، وأكد أنه وعائلته سوف يغادرون لتلقي العلاج في بلادهم في غضون الساعات القليلة المقبلة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وكانت إيران، أعلنت في وقت سابق، اليوم، 63 وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما يرفع الحصيلة إلى 354 من بين أكثر من 9000 حالة إصابة في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.