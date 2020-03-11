انخفاض طفيف في أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 724

انخفضت أسعار الذهب، مقارنة بأسعار تعاملات بداية اليوم، بعد أن سجلت استقرار في بداية تعاملات صباح اليوم، بالمقارنة بأسعار أمس، حيث أنها سجلت أمس، انخفاض بقيمة 8 جنيهات في نهاية تعملاته.

وكانت أسعار الذهب شهدت خلال الفترة الأخيرة، تذبذب شديد بين ارتفاع كبير وانخفاض، وبسب انتشار فيروس كورونا المستجد، لجأ الكثيرين إلى اقتناء المعدن الأصفر باعتباره مصدر أمان لهم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي سجلت انخفاض نسبي مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 825 و827 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 722 724 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 619 و621 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و792 جنيهات.