البحر الأحمر تستعد بالسدود والحواجز لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة

رفعت محافظ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس ومواجهة الأمطار المتوقعة بإنشاء 28 سدا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا وقناة صناعية استعداداً لهبوط الأمطار ومواجهة السيول، بمدن المحافظة وتم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.

كانت حذرت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى غزيرة اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك طبقاً لما أعلنته بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بمرور البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ من اليوم الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأعادت الأحوال الجوية السيئة إلى الأذهان ذكريات كارثة سيول التي اجتاحت مدينة رأس غارب في شهر أكتوبر من عام 201‪6 واتخذت مدن المحافظة كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ وتم التنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات البحر الأحمر.

ورفعت أجهزة مدينة رأس غارب برئاسة اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة اقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات باماكن التمركز المخصصة وتم اصطفات معدات الوحدة المحلية للمدينة وجاهزيتها وكذلك جميع معدات الجهات المشاركة فى اماكن التمركز بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركات البترول.

و أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استعداد المدينة لمواجهة أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية وتشكيل غرفة عمليات لمواجهة أي طوارئ واستقبال اي بلاغات على مدار 72 ساعة المقبلة.

ووجهت بإدارة الأزمات بالمرور على كافة مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وجود تنسيق كامل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى جاهزية كافة المعدات بمختلف مدن المحافظة، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظاً على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.