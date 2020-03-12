التنبؤات بـ"الري": أمطار غزيرة ورياح وأتربة وأرتفاع بالأمواج لـ3 أيام

قالت الدكتورة إيمان سيد، مسؤولة التنبؤات بوزارة الري، إن هناك استعدادات تجري على قدم وساق من كل أجهزة الدولة المعنية لمواجهة الطقس غير المستقر الذي ستشهده مصر غدا: "أمطار غزيرة، رياح، أتربة، أرتفاع في الأمواج".

وأضافت "سيد" خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وخلال السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة المصرية بإنشاء أعمال للحماية من السيول بواقع 3 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية: "شوفنا في 1994 وقعت أمطار في قنا وتسببت في كارثة، والحكومة قامت بتأهيل وادي قنا وأعمال الحماية به"، موضحا أن الأمطار التي ستشهدها مصر خلال غدا ستكون الأعنف: "الخميس هو الذروة وأمطار ضعف اللي شافته القاهرة والمحافظات المجاورة، وهينزل 40 ملم مياه في 6 ساعات فقط، ومن الساعة 3 العصر لـ6 المغرب متوقع ينزل 30 ملم حوالين المحافظات دي".

وأكدت أن القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس ستهطل عليها الأمطار بشكل لم يحدث من قبل: "المحافظات دي هتتعرض لكمية أمطار كبيرة جدا عمرها ما اتعرضت ليها قبل كده"، مشيرة إلى أن قنا وسوهاج وباقي مناطق الصعيد ستشهد سيول عنيفة نتيجة الأمطار الغزيرة التي ستهطل عليها بداية من الغد.