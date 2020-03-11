تساقط أمطار خفيفة على بعض مدن المنوفية

تساقطت أمطار خفيفة على بعض مدن المنوفية مثل قويسنا وشبين الكوم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأعلن المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار غزيرة ابتداء من الغد.

وأكد "نجيب"، على ضرورة التنسيق بين معامل المحطات والمعامل الفرعية في حالة سقوط أمطار وسيول، قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة العكارة بالمجاري المائية وضرورة قيام طاقم المعامل بمسح شامل لجميع مآخذ المياه والتأكد من جودتها وسلامتها في حالة ظهور أي تغيير يؤثر على محطات المياه المرشحة، مطالبا بضرورة التأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات، والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن (125).

وشدد "نجيب"، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار، واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي، وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.