ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد في المنيا

ضبطت وحدة مباحث مركز أبوقرقاص بالمنيا، فلاحا، مطلوب إحضاره لتنفيذ حكمين قضائيين صدرا ضده في وقت سابق، أحدهما بالإعدام والأخر المؤبد لتورطه في قضايا جنائية، وبحوزته بندقية آلية، وذلك أثناء حملة لضبط الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للرائد محمد بكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص باختباء متهم هارب من أحكام قضائية.

وبالانتقال وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "أشرف. ر. ر"، 53 عاماً فلاح، مطلوب إحضاره لتنفيذ حكمين بالإعدام والمؤبد، وكان بحوزته بندقية آلية وخزنة وعدد من الطلقات، وجاري عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم والتصرف.