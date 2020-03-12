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مقتل شخص وإصابة41 آخرين إثر تصادم قطارين داخل مترو أنفاق في المكسيك

الحادث أدى لتعطل خدمة المترو بالعاصمة

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(أ.ش.أ)
01:14 ص | الخميس 12 مارس 2020
عناصر من الشرطة المكسيكية

عناصر من الشرطة المكسيكية

قُتل شخصٌ واحد وأصيب 41 آخرون أثر تصادم قطارين في مترو أنفاق بالعاصمة المكسيكية "مكسيو سيتي"، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن خدمة مترو الأنفاق في العاصمة المكسيكية تعطلت أثر وقوع الحادث.

من جانبها، قالت عمدة مكسيكو سيتي كلوديا شينبوم، في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن أحد القطارين انعكس باتجاه الآخر عن طريق الصدفة ما أدى لوقوع الحادث.

وأضافت شينبوم، أن 25 مصاباً عولجوا في مكان الحادث، وتم نقل 16 آخرين للمستشفى، مشيرة إلى أن جميع الإصابات "خفيفة إلى متوسطة" ولا تهدد حياتهم.

وتقوم السلطات المكسيكية في الوقت الحالي بالتحقيق في أسباب وقوع الحادث.

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