المتحدث باسم الجيش الليبي: مّكتوب على مصر أن تحمي العرب والإسلام

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن الأزمة في ليبيا دولية وليست محلية، حيث إن هناك عناصر إرهابية متطرفة كانت متواجدة في ليبيا انتقلت إلى أوروبا، وقد تنتقل إلى عددًا من دول الجوار، موضحًا أن ليبيا تُثمن الدور المصري في الأزمة الليبية، وذلك خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على "التليفزيون المصري".

وأضاف "المسماري"، أن هناك مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتق مصر، ولا يمكن أن تتملص من هذه المسؤولية، "مكتوب على مصر أن تكون حامي حمى الإسلام والعرب، وهذا شيء تاريخي ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، وهذا ليس من الآن، فحكايات الأجداد وتاريخ مصر يدل على ذلك".

وتابع: "لو تحدثنا عن مصر سنقعد حلقات طويلة، فهناك قبائل ليبية عربية دخلت مصر بسبب الظلم العثماني وبسبب الفتنة العثمانية بين القبائل الليبية، وتعدي العثمانيون على أموال الليبيين ومواشيهم وزرائبهم، وعندما كان هناك مجاعات في ليبيا بعد سنوات الجفاف كان مواطنو قرى في ليبيا يذهبون لمصر".