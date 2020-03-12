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عاجل.. الفنان العالمي توم هانكس يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا في أستراليا

كتب:

أحمد حامد دياب
03:36 ص | الخميس 12 مارس 2020
توم هانكس وزوجته

توم هانكس وزوجته

أعلن الفنان العالمي توم هانكس إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في أستراليا.

وكتب هانكس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلاً، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم".

وأضاف: "كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت و حمى طفيفة جدا واتخذنا الاجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن ،وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي".

وأضاف: "حسنآ الآن. ما العمل التالي؟ لدى المسؤولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها نحن سيتم اختبارنا ومراقبتنا وعزلنا طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة"، واعدًا جمهوره ومتابعيه باطلاعهم على التحديثات أولا بأول.

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