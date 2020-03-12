ترامب يحظر السفر من وإلى أوروبا بسبب كورونا

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن حظر السفر من وإلى دول أوروبا باستثناء بريطانيا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد داخل القارة العجوز.

وقال ترامب في كلمته للشعب الأمريكي، إن قرار حظر السفر إلى الدول الأوروبية سيتم تفعيله بدءا من يوم غد الجمعة، وحتى 30 يوم من تاريخ تفعيله، للحد من انتشار الفيروس، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأكد الرئيس الأمريكي في خطابه، أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن بلاده سجلت انخفاضًا في عدد المصابين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح ترامب، أن الحكومة الأمريكية خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.