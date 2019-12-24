كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، حدوث ماس كهربائي، بالتكييف المركزي بمحطة مترو البحوث، أدى لانبعاث أدخنة من غرفة التكييفات.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وجرى السيطرة على الموقف، بعد الاستعانة بالفنيين المختصين، ولم تتأثر حركة المترو بالحادث.