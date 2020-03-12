محافظ دمياط توجه رؤوساء الوحدات بمواجهة آثار الطقس السيئ

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، وفقا للتقارير التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة لمواجهة الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والتعامل مع أي طوارئ قد تحدث نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة أو الرياح الشديدة.

وشددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بالدفع بالمعدات اللازمة والتواجد الميداني لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية، مؤكدة على متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.