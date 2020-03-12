تموين البحر الأحمر: محطات الوقود والمجمعات والمخابز تعمل بكامل طاقتها

قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن جميع المخابز ومحطات الوقود والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها بمدن المحافظة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مفتشى تموين البحر الأحمر، في متابعة مستمرة في أسواق مدن المحافظة، موضحا أن هنآك أرصده كافية من السلع الغذائية والمواد البترولية في جميع محطات الوقود.

من جانبها شنت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، جولة تفقدية لعدد من المخابز والأسواق بمدينة سفاجا للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأجواء التي تشهدها المدينة من الطقس السيئ، حيث تفقدت المغربي بالمرور على السدود ومخرات السيول والتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وكلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ72 ساعة القادمة.