لمواجهة الطقس السيئ.. إجراءات طارئة في"الإسكان والصرف"

واجهت بعض الهيئات والوزارت الحكومية، حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمجموعة من الإجرءات والقرارات الاحترازية، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الرياح شديدة والعواصف ترابية والأمطار، قد تصل إلى حد السيول على مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة مدن القناة.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً لمتابعة سير الأعمال بغرفة الأزمات، التي تم تشكيلها من مسئولي الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذي تتعرض له البلاد، ومتابعة الموقف أولاً بأول.

وقال بيان للوزارة، إن جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، رفعت حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة.

وأضاف الوزير، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وجميع العاملين، والمعدات، متواجدون فى مواقعهم.

وفي السويس وتحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرضت الهيئة استعدادات خاصة تضمنت رفع درجات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة.

كما بدأت شركات المحمول العاملة في مصر استعداداتها لموجهة الطقس، بتكثيف أعداد المهندسين المتخصصين في صيانة أبراج تقوية الإشارة.

وقالت مصادر بالشركات لـ" الوطن"، إنه تم تكليف أعداد مضاعفة من المهندسين والفنين لمتابعة أبراج تقوية الشبكة تحسبا لحدوث أي أعطال وإصلاحها فور حدوثها.