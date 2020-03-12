محافظ قنا ونائبه يتفقدا مخر السيل ومركز الإغاثة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا منذ قليل، منطقة المعنا لمتابعة مدى جاهزية مخر السيل لاستقبال أي كمية من الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الري، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن مخر سيل المعنا من أهم مخرات السيول بالمحافظة، حيث يعمل على استيعاب كميات مياه الأمطار الواردة من سلاسل جبال البحر الأحمر وتصريفها في النيل والترع الرئيسية.

من جانبه ذكر وكيل وزارة الري أن مخر سيل المعنا يبلغ طوله حوالي 6.5 كم بقدرة تصرف 15 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرا إلى أنه جرى مؤخرا تبطين جوانب وأرضيات مخر سيل المعنا بطول 1100 متر بتكلفة مالية 11 مليون جنيه لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل.

كما تفقد المحافظ مخيم الإيواء العاجل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال أي حالات طارئة، وذلك بحضور الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ خالد عمران مدير مكتب جمعية مصر الخير بقنا ومسؤولي جمعية الهلال الأحمر المصري، وأشار المحافظ إلى أن المخيم يضم 25 خيمة تستوعب 5 أفراد بكل خيمة فضلا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة (آسره - مراتب –أدوات طهي – خزانات مياه) وتوفير عدد من الشباب من جمعية الهلال الأحمر المُدرب على التعامل مع المواقف الطارئة في حدوث الأزمات.