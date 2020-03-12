برق ورعد وأمطار غزيزة في السويس

شهدت محافظة السويس، سقوط أمطار غزيزة، بلغت شدتها على المناطق الصحراوية المتاخمة لجبل عتاقة وسلاسل جبل الجلالة جنوب السويس صاحبها برق ورعد أضاء سماءها، وانخفاض في درجات الحرارة.

ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.

فيما تسببت شدة الأمطار في إغلاق بعض أصحاب المحال التجارية محالهم، فيما كلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رؤساء الأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.