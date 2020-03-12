"أوقاف القليوبية" تغلق مسجد بنامول لتسرب مياه الأمطار

أمر الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، بغلق مسجد سيدي شوان بقرية نامول التابعة لإدارة أوقاف طوخ بسبب سوء الأحوال الجوية بعد تسريب مياه الأمطار من سقف المسجد وسقوطها داخله.

وأكد وكيل الوزارة أنه تقرر إغلاق المسجد لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، مشيرا إلى أن المسجد قديم وستتشكل لجنة لمعاينة المسجد وإعداد تقرير بشأنه.

كان أهالي قرية نامول تقدموا بطلب منذ ما يقرب من عام تقريبا إلى وزارة الأوقاف لترميم المسجد بسبب سوء حالته وحاجته للصيانة.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.