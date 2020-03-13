6 إجراءات اتخذتها شركات الكهرباء لتأمين الشبكة خلال الطقس السيئ

اتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية 6 إجراءات احترازية لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة خلال موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار التي تشهدها البلاد في جميع المحافظات وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة..وهي:

· التأكيد على إحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.

· التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.

· التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك.

· تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

· التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

· تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.