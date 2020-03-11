الكهرباء ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للطقس السيئ غدا

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات اللازمة ورفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، بما يضمن توفير سبل الدعم والتشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، غدا حيث من المتوقع أن تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ما يلي..

- تأمين التغذية الكهربائية لجميع محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة، في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات، وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

- تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم، وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- التأكد على تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجاري مائية والمحطات التي سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها، بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل في حالة الطوارئ.

- إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك، وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:

· التأكيد على أحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.

· التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.

· التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك.

· تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

· التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

· تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.

المتابعة المستمرة خلال هذه الفترة وفصل الإنارة العامة في حالة وجود أعمدة مكهربة بالشبكة.

ويهيب قطاع الكهرباء المواطنين بالإبتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم، وخاصةً في ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد.

- ويؤكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تتعامل فرق الطوارئ المجهزة مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.

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