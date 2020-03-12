الجزائر: إغلاق المدارس والجامعات ابتداء من اليوم حتى 15 أبريل المقبل

قررت السلطات الجزائرية، إغلاق المدارس والجامعات ابتداء من اليوم وحتى 15 أبريل المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الجزائر سجلت أول حالة وفاة جراء الفيروس، مشيرة إلى أن ثمانية مرضى تماثلوا للشفاء بعد أن لبثوا في الحجر الصحي بمستشفى ببوفاريك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكشفت الوزارة الجزائرية، عن تسجيل خمس حالات جديدة مؤكدة منها الشخص المتوفي ليرتفع بذلك العدد الاجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، موضحة أن الأمر يتعلق بحالتين كانتا مقيمتين بفرنسا، واحدة من بينهما تتواجد بالمستشفى بولاية سوق أهراس، والأخرى بولاية تيزي وزو، فيما تتواجد الحالات الثلاث الأخرى بولاية البليدة.