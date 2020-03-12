طب المنصورة تعقم أرجاء الكلية لمواجهة فيروس كورونا

أجرت كلية الطب جامعة المنصورة، عملية تعقيم ونظافة شاملة، بكافة أرجاء الكلية اليوم، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، بناء على توصيات الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء على تعليمات الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد الكلية.

وشملت عمليات التطهير الأقسام والمعامل وباقي المدرجات والسلالم والمصاعد والحمامات وساحات الكلية والأسطح ومداخل الكلية والطرقات تحت إشراف، مدير عام الكلية، ومدير الشئون العامة.

وأعلنت الكلية في بيان لها،، عن استمرار عمليات التطهير والتعقيم خلال الأيام القادمة ومتابعة النظافة مرتين يوميا بالمنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، وأيضا الإعداد لعمل حملات توعية لأعضاء هيئه التدريس والطلاب والعاملين بأعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منها.

وتابع العاملون بالكلية سقوط الأمطار والاطمئنان على عدم تكدسها، والتأكد من صرف المياه فى الأماكن المخصصة لها حتى انتهاء فترة سوء الأحوال الجوية.

وفي كلية التمريض جامعة المنصورة، جرى تشكيل لجنة إدارة الأزمة والتوعية الصحية تنفيذا لخطة الجامعة للوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي برئاسة الدكتورة أمينه النمر، عميد الكلية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس كورونا المستجد.

وضمت اللجنة في عضويتها السادة الوكلاء وأمين الكلية ورؤساء الأقسام الإدارية وقائد الأمن ومعاون الكلية للقيام يوميا بمتابعة خطة التطهير لجميع أماكن الكلية من مدرجات ومكاتب وطرقات وسلالم وأسانسيرات وجميع مكاتب الكلية ودورات المياه باستخدام الديتول والكلور كل ساعتين وتطهير المدرجات بين المحاضرات وفى نهاية اليوم، بعد انتهاء اليوم الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتوعية جميع العاملين والطلاب بضرورة اتباع إجراءات الوقاية من الفيروس.

وقالت الدكتورة أمينة النمر، في تصريح صحفي، إنه تم توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والأقسام العلمية والإدارية لأن الوقاية ضرورية هذه الفترة.

وأضافت أنه تم وضع إرشادات التوعية الإلكترونية على شاشات العرض الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم التوعية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بأعراض فيروس كورونا، وطرق الوقاية طبقا لتوجيهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن الجامعة دربت مجموعة من الطلاب لتوعية أقرانهم على مستوى كليات الجامعة، بالإضافة إلى أن كلية التمريض متمثلة في قسم صحة المجتمع، قامت بوضع خطة لتوعية طلاب المدن الجامعية بطرق الوقاية السليمة وتوزيع العديد من نشرات التوعية التى تم إعدادها بواسطة لجنة التوعية الصحية بالجامعة برئاسة الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى طباعة العديد من الملصقات وإعلانات التوعية ونشرها فى أماكن تجمعات الطلاب والقاعات والطرقات.