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 "المجتمعات العمرانية": أكثر من ١٥٠٠ عامل و٦٠٠ معدة لسحب مياه الأمطار بـ17 مدينة 

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الوطن
04:39 م | الخميس 12 مارس 2020
رفع مياه الأمطار

رفع مياه الأمطار

أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بأن أجهزة المدن الجديدة، التى تشهد سقوطا لكميات كبيرة من الأمطار (١٧ مدينة جديدة)، تبذل قصارى جهدها فى سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المدن.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك أكثر من ١٥٠٠ عامل، و٦٠٠ معدة، ما بين سيارات سيول، وعربات مدمجة، ونافورى، وعربات نقل، وطلمبات، وحفارات، غيرها، تعمل منذ صباح اليوم فى سحب مياه الأمطار.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن رؤساء أجهزة المدن، وفرق العمل المختصة، متواجدة فى المواقع على مدار الـ٢٤ ساعة، من أجل سحب تجمعات المياه.

 

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