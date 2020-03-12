مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: لا وفيات في حادث قطاري إمبابة حتى الآن

طمأن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، المواطنين، بشأن حادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد بين إمبابة ورمسيس، بعدم وقوع أية حالات وفاة حتى الآن.

وكتب يونس عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "بشأن حادث القطار فى إمبابة، أطمئنكم، لا حالات وفاة حتى الآن".

وأضاف: "عدد مصابين قليل، وتم نقلهم على المستشفيات، ووزارتا النقل والصحة ستصدر بيانات تفصيلية".

واختتم: "حمى الله مصر من كل مكروه".

ووقع، منذ قليل، حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989، القادمان من الصعيد، في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما في الآخر من الخلف.

وقالت الهيئة القومية للسكة حديد مصر، إن غرفة العمليات المركزية تتابع مجريات الأمور لحظة بلحظة، مؤكدة أنه سيجري إعلان جميع التفاصيل، بعد قليل.