نتائج تحليل المخدرات لسائقي القطار والسيارة في حادث تصادم الأقصر سلبية

أظهر تقرير الطب الشرعي، في حادث تصادم سيارة بقطار على مزلقان نجع بدران بشمال مدينة الأقصر، سلبية نتائج تحليل تعاطي المخدرات بالنسبة لسائقي القطار والسيارة الأجرة المتسببين في الحادث .

كانت النيابة العامة في الأقصر، طلبت أخذ عينات من سائق جرّار القطار، وسائق السيارة الأجرة، المتسببين في الحادث على شريط السكة الحديد بمزلقان غير شرعي بين الأقصر والكرنك، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 أخرين، لإثبات مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق السيارة التي اصطدمت بجرار قطار بضائع بمنطقة النجع الطويل في الكرنك، وحققت النيابة مع عبدالرحيم عبدالله محمد"، 52 عامًا، سائق سيارة أجرة تحمل رقم "ص ق ن 6574"، لسيره بسيارته لمسافة 20 مترًا على قضبان السكة الحديد بمزلقان بدران بالكرنك، رغم وجود طريق ممهد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما تم التحفظ على الجرار المتسبب في الحادث، والتحقيق مع سائق القطار ويدعى "أحمد عبدالله"، مقيم بمدينة الطود، وتحرر محضر بالواقعة رقم 9879 إداري قسم شرطة بندر الأقصر.