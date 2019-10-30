ضحية حادث القطار يتصدر تريندات جوجل لليوم الثاني على التوالي

تقدم "الوطن" لقرائها، خدمة، تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

ولليوم الثاني على التوالي احتل حادث وفاة شاب أسفل عجلات القطار وإصابة آخر إثر دفع "الكمساري" لهما بالقفز من القطار، لامتناعهما عن دفع قيمة التذكرة قائمة تريندات جوجل مصر بأكثر من كلمة مثل "حادثة القطار، ضحية التذكرة، كمسري القطار".

وكشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة لحادث القطار رقم 934، وذكر بيان للنيابة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل حادث قطار طنطا

وكشفت النيابة العامة أنّ رئيس القطار رقم 934 خيَّر المجني عليهما بين دفع ثمن التذكرة أو تحرير محضر أو النزول من القطار، أثناء مروره بمحطة دفرة القديمة بسرعة، اختلف الركاب على تقديرها فقفز المجني عليهما من القطار فأصيب أحدهما وتوفى الثاني.

النيابة: رئيس قطار طنطا خيَّر المجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر

وقال محمود عيد، شقيق ضحية قطار طنطا، إن آخر كلمات أخيه قبل القفز من القطار "هو القطر دا مفيهوش حد جدع".

وأضاف خلال تقرير بثه برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "محدش كان مصدق إنه مات ولا كنا عارفين إيه اللي حصل، ومكناش حاسين بأي حاجة، كان فيه انفعال شديد جدا ومكنش حد فينا مصدق إنه مات".

"القطر مفيهوش حد جدع".. آخر ما قاله ضحية "قطار طنطا" قبل القفز منه

وحذر بيان للنائب العام، من الانسياق وراء الشائعات وتحريف الأخبار، مطالبا الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظيفها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، وأن أولى تلك الأولويات الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.

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وطالب عدد من نواب البرلمان باستدعاء وزير النقل أمام البرلمان خلال الجلسات المقبلة لعرض تقريره المبدئي بشأن حادث القطار، لافتين إلى أن إصدار البيانات والاعتذارات لا يكفي في مثل هذه الجرائم.

مطالبات برلمانية باستدعاء وزير النقل: البيانات وحدها لا تكفي