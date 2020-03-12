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محمود مسلم

عاجل.. وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطاري إمبابة

إيقاف جميع الرحلات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري

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توفيق شعبان
06:03 م | الخميس 12 مارس 2020
حادث قطاري روض الفرج

حادث قطاري روض الفرج

وجه الفريق المهندس كامل الوزير؛ وزير النقل؛ بسرعة تشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم قطاري ركاب رقمي991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية؛ عن إيقاف جميع الرحلات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

وقالت السكة الحديد؛ إن حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة؛ ونتج عن ذلك وقوع 13 مصابا وجاري المتابعة.

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