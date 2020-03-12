فيديو جديد لحادث تصادم قطاري إمبابة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو جديد للمشاهد الأولى من حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما في الآخر من الخلف.

ويظهر في الفيديو التصادم القوي بين القطارين ووجود فرق الإسعاف والداخلية والدفاع المدني وعدد من المواطنين يساعدون الجرحى للخروج من القطار.

وقالت الهيئة القومية للسكة حديد مصر؛ إن غرفة العمليات المركزية تتابع مجريات الأمور لحظة بلحظة؛ مؤكدة أنه سيجري إعلان جميع التفاصيل بعد قليل.

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها، منذ قليل، أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تحركت بـ17 سيارة إسعاف، تجاه حادث تصادم قطاري سوهاج وأسوان، لافتا إلى أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، متواجد في مكان الحادث، بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وتابع مجاهد، أن هناك 13 مصابا حتى الآن من الحادث، مؤكدا أنه لاتوجد أي وفيات حتى الآن، موضحا أن هناك تنسيق كامل مع وزارة النقل يجري حاليا، مشيرا إلى إن الإصابات بسيطة ومتوسطة "كدمات".

ونوه المتحدث الرسمي للصحة، بأن الحادث وقع أسفل كوبري مدرسة الصنايع بإمبابة روض الفرج.