صور.. شلالات مياه الأمطار تتدفق من قمم جبال سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت هطول أمطار غزيرة اليوم، ما تسبب في غرق الشوارع الرئيسية بالمدينة، واندلاع شلالات المياه من أعلى قمم الجبال.

وأكد رئيس المدينة، أنه رغم توقف الأمطار، إلا أنه مازالت السماء ملبدة باليوم، ومن المحتمل أن تتساقط الأمطار مرة أخرى، نافيا تعرض المدينة لعاصفة رملية.

وأضاف "العناني"، أنه جرى التنسيق مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بكاترين، لمتابعة عمليات شفط المياه من الشوارع، كما جرى رفع درجة الاستعداد بكافه قطاعات المدينة.

وأهاب رئيس المدينة، بالمواطنين ومالكي السيارات التوجه بعيدا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول لحين انتهاء حاله الطقس السيئ.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.