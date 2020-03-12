عاجل.. "التعليم" تغلق مدرسة في الزمالك بسبب كورونا

اتخذت وزارة التربية والتعليم، "قرارًا احترازيًا"، بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرض "عزل ذاتي" على طلابها، والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يوما، كإجراء "وقائي"، نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على سلامة أبنائنا، واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة، لمواجهة انتشار الفيروس، تتبعت وزارة الصحة والسكان، بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.

هذا وتتابع الوزارتان، الموقف في كل مدارس الجمهورية، على مدار الساعة، وتطمئن أولياء الأمور، أن هذه الإجراءات وقائية، ولا تدعو لأي قلق، كما تهيب بأولياء الأمور، بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.