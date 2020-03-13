الطقس اليوم الجمعة 13-3-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة 13 مارس، يسودها طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، التي قد تشهد اضطراب الملاحة البحرية.

الطقس في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سيسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويكون الطقس على شمال الصعيد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل إلى حد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا معتدل ليلا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، فيكون مضطربا جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربا مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرارنشاط الرياح السطحية (تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة) المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يسود نهارا طقس مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، ويكون الجو ليلا مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق.