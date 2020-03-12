الحكومة تنفي تعليق الدارسة بالمدارس والجامعات: سنلاحق مروجي الشائعات

ردت الحكومة المصرية، منذ قليل، على الشائعات التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن البيان المنسوب للمركز غير صحيح، وهو منشور مزور، حيث لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات.