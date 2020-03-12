عمرو خليل يعلق على قرار التربية والتعليم بغلق مدرسة أولاده بسبب كورونا

علق الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، على شاشة "cbc"، على قرار وزارة التربية والتعليم، بغلق مدرسة سيتي انترناشيونال، بعد تلقي وزارة التربية والتعليم، تقريرا يفيد بمخالطة والد أحد طلاب المدرسة، لشخص أجنبي مصاب، ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال خليل، خلال منشور على حسابه الشخصي على "فيس بوك": "الحكومة أصبحت كل يوم بتضرب مثل في المصداقية والسرعة في الأداء، غلق المدرسة اللي فيها أولادي (القسم الأمريكي والبريطاني- الزمالك)" 14 يوما احترازيا، لتأكد اختلاط ولي أمر بمصاب أجنبي وفرض عزل ذاتي على التلاميذ والمعلمين".

وأضاف: "بمجرد الإبلاغ، حدث هذا الإجراء والغريب، كنت لسه أمس بذيع بيان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، عن الإجراءات حال ظهور أي اشتباه".

وتابع: "أنا أثق في الحكومة وفي كل مسؤول عن صحة ولادنا، وياريت أنتم كمان تطمنوا، لأن الموضوع أخذ بكل جدية، وربنا يحفظ الجميع".

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن مدرسة سيتي انترناشيونال الزمالك، لا يوجد بها أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، لا بين طلابها، ولا طاقم المعلمين والإداريين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم، تلقت تقريرا من وزارة الصحة والسكان، يفيد بمخالطة والد أحد الطلاب، شخص أجنبي مصاب، ثبتت إصابته بالفيروس، وعلى الفور، قررت الوزارة إغلاق المدرسة لمدة 14 يوميا، وعزل طلابها ومعلميها احترازيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرض "عزل ذاتي" على طلابها، والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يوما، كإجراء "وقائي"، نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين.