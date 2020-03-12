انخفاض كبير في أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 702

سجلت أسعار الذهب، انخفاضا كبيرا، مقارنة بأسعار تعاملات بداية اليوم، حيث شهدت انخفاض طفيف في بداية معاملات اليوم، الصباحية في البورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب، شهدت خلال الفترة الأخيرة، تذبذب شديد بين ارتفاع كبير وانخفاض، وبسب انتشار فيروس كورونا المستجد، لجأ الكثيرين إلى اقتناء المعدن الأصفر، باعتباره مصدر أمان لهم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي سجلت انخفاض كبيرا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 800 و802 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 700و 702 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 600و602 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و616 جنيهات.