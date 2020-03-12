لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة.. انتشار معدات شفط المياه بمحافظات القناة

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المواقع بمحافظات القناة، ويتم التعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل على مدار الساعة بكل المعدات والإمكانيات لإزالة أى آثار للأمطار، والمتابعة المستمرة مع رؤساء القطاعات الجغرافية بمحافظات القناة الثلاثة لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياة تجنبا لحدوث اى مشاكل مرورية بالطرق الرئيسية بالمحافظات.

وأكد "عصمت"، على رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بجميع المناطق للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار، واستمرار العمل فى سحب تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والأنفاق ومنازل الكباري والمناطق الساخنة أولا بأول بمحافظات القناة، والمتابعة المستمرة للبلاغات الواردة لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالشركة الـ 125على مدار الساعة بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف.

وقال إن شركة محافظات القناة قامت بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة.

وأضاف أنه ابتداء من منتصف اليوم الخميس، شهدت محافظات القناة سقوطا للأمطار وصلت إلى ذروتها فى العديد من المناطق، وتقوم الشركة بالتنسيق مع محافظي الإقليم والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والتعامل الفورى معها.