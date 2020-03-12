"مياه القليوبية" والمحافظة: الطوارئ مستمرة لشفط مياه الأمطار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، أن الطوارئ مستمرة لمواجهة كميات الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع والأنفاق والطرق، بالمحافظة.

فيما واصلت غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات في التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن اليوم الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية إنه لاتزال فرق الطوارئ بالشركة تعمل بأنحاء المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن لكسح مياه الأمطار من الشوارع والتعامل مع الطقس السيئ.

وأشار "مجاهد" بأنه تم دفع 84 سيارة كسح بأنحاء مراكز المدن بالإضافة لسيارات مجالس المدن و الدعم من شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة و المجتمعات المحلية الأهلية، للتعامل مع الطقس السيئ الذي تعرضت لها أنحاء الجمهورية.