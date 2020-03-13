حظك اليوم الجمعة 13-3-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرار،بالإضافة إلى تمتعهم بشخصية ساحرة تجذب الآخرين لهم، ولا يفضلون التواجد في الأماكن بمفردهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للانغماس في الذكريات ويغلبك الحنين إلى الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.