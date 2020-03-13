حظك اليوم الجمعة 13-3-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص مولود برج العذراء على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان، كما يتمتع بالقدرة العالية على تحمل ضغوط وأعباء العمل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.