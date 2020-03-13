هبوط أرضي بالسادات وسقوط شقيقين أثناء نزح الأمطار بالمنوفية

وقع هبوط أرضى بشارع جمال عبدالناصر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، الذي أدى إلى قيام مسؤولى جهاز مدينة السادات في محافظة المنوفية، بغلق الطريق لحين الانتهاء من صيانته.

على صعيد متصل، سقط شقيقان من الطابق الرابع أثناء نزحمها المياه بمنزلهما بقرية الغنامية التابعة لمركز الباجور، وهما "س.ع" 28 عاما، و"ش.ع" 17 عاما، حيث أصيبا بإصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم.

وتسود حالة من الطقس السيئ، على محافظة المنوفية، حيث سقوط أمطار غزيرة على كل مدن وقرى المحافظة، والتي استمر هطولها منذ الساعات الأولى من صباح الأمس، ما أدى إلى وجود تجمعات للمياه في القرى والمدن، فيما تعمل شركة المياه على شفط تلك الأمطار.

وشهدت محافظة المنوفية، انتشار الرعد والبرق المتواصل في سماء المحافظة، بالتزامن مع سقوط غزير للأمطار، كما شهدت بعض المدن والقرى قطع التيار الكهربائي خوفا من تأثر المحولات والشبكات الداخلية من سقوط الأمطار.