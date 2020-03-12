وجبة غذائية ومكافأة فورية لعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بصرف وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة .

وبدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه، وأمر المحافظ بدفع المزيد من المعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات تتعلق بشفط مياه الأمطار أو أعمدة الإنارة حفاظا على صحة المواطنين .

كان محافظ المنوفية قد أصدر توجيها أمس برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري والتنبيه بالإبلاغ عن أية أعطال أو أعمدة إنارة بها أسلاك مكشوفة كما أهابت المحافظة بالمواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة .

وتعمل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوي ورصدها والتعامل الفوري معها على الأرقام التالية 2222035- 2224899- 2239804.