"لمست عمود كهربا".. نفوق حصان وحمار في المنوفية

أكد شهود عيان من أهالي قرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا في المنوفية، نفوق حصان كان في أحد الشوارع نتيجة ملامسته لأحد أعمدة الإنارة بعد سقوط الأمطار بعزارة على المنوفية، ما أدى إلى نفوق الحصان في الحال.

وقال أهالي قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إن حمارا نفق نتيجة اصطدماه بأحد أعمدة الإنارة في الطريق، أثناء سقوط الأمطار.

وشهدت مصر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط كمية من الأمطار أكبر من التي تعرضت لها البلاد، في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.